Минцифры вновь дополнило «белый список» сайтов

В частности, перечень попали сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, «Движения первых», авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», а также информационные ресурсы «Итоги года с Владимиром Путиным» и «Объясняем РФ».

Также в список внесли «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператора связи «Мотив», Московскую биржу, портал HeadHunter, сервис каршеринга «Ситидрайв», сеть ресторанов «Вкусно и точка», компанию «Деловые линии», онлайн-кинотеатр «Иви».

Кроме того, при отключении мобильного интернета будут доступны ресурсы таких СМИ, как «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ» и «Мир», а также приложение с радиостанциями «Радиоплеер».

Ранее Минцифры включило в «белый список» сайты Центробанка РФ, платформы «Россия — страна возможностей» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

