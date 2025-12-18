ФАС обязала ПИК открыть доступ провайдерам в свои жилые комплексы
Федеральная антимонопольная служба признала группу ПИК нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание обеспечить интернет-провайдерам доступ к размещению сетей в жилых комплексах застройщика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ФАС, разбирательство в отношении ПИК было начато в сентябре.
Поводом стали жалобы на действия оператора связи Lovit и управляющих компаний жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, входящих в группу.
По данным службы, указанные структуры создавали препятствия для работы других провайдеров, ограничивая их доступ к инфраструктуре жилых домов, передает «Радиоточка НСН».
