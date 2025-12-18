Герасимов: Ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих

Дезертирство на Украине приобретает массовый характер. Как сообщает RT, об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов.

Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших осужденных

В ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран он уточнил, что «по официальным данным», на Украине ежемесячно дезертируют до 30 тысяч человек.

«На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тысяч уголовных дел», — подчеркнул Герасимов.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ превысили 500 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

