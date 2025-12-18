Герасимов: Ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер. Как сообщает RT, об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов.
В ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран он уточнил, что «по официальным данным», на Украине ежемесячно дезертируют до 30 тысяч человек.
«На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тысяч уголовных дел», — подчеркнул Герасимов.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ превысили 500 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лоза посмеялся над Милоновым из-за свадебного марша Мендельсона
- Герасимов: Ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих
- Россиянам рассказали об опасности покупки машины из такси
- Плющенко оценил перспективы фигуристов на чемпионате России
- Герасимов: Освобождено более половины Константиновки и половина Димитрова
- Госдума продлила эксперимент по сдаче двух экзаменов для поступления в колледж
- Ретейлеры не увидели сложностей в продаже алкоголя по мессенджеру MAX
- Лукашенко: Белоруссия опровергла созданный на Западе миф о ее изолированности
- Ждем достойный экземпляр: Почему локализацию авто для самозанятых перенесли на 2033 год
- Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru