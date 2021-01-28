«Долбанула бы палкой!» Резцову возмутило отношение к российским биатлонистам

«В преддверии Чемпионата мира и Олимпийских игр эти наезды на нас будет проделываться многократно. Недоказуемые и голословные наезды! А допинг-пробы других спортсменов Бессеберг не скрывал? Норвежцев своих, нет? Такого не было? Или они все белые и пушистые? У нас всегда была сильнейшая держава, нас всегда боялись. А теперь нас на колени поставили, без флага оставили, без триколора. Все выливают на нас. А за наших ребят некому постоять. Меня возмущает, что наше руководство биатлона молчит и не бьется за команду. Нашему руководству нужно активно действовать», - заявила она.

Резцова добавила, что недавний инцидент с лыжником Александром Большуновым подтверждает отношение к российским спортсменам в целом. Ранее он получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который его подрезал. Российская команда также лишилась бронзовой медали.