«Долбанула бы палкой!» Резцову возмутило отношение к российским биатлонистам
Советская и российская спортсменка Анфиса Резцова в эфире НСН призвала руководство Союза биатлонистов России активнее отстаивать интересы своих спортсменов на международной площадке.
Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга причастным к сокрытию допинг-проб российских биатлонистов. Об этом говорится на официальном сайте союза.
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в эфире НСН заявила, что в преддверии международных соревнований российским биатлонистам предстоит в очередной раз вытерпеть информационную атаку со стороны иностранных организаций.
«В преддверии Чемпионата мира и Олимпийских игр эти наезды на нас будет проделываться многократно. Недоказуемые и голословные наезды! А допинг-пробы других спортсменов Бессеберг не скрывал? Норвежцев своих, нет? Такого не было? Или они все белые и пушистые? У нас всегда была сильнейшая держава, нас всегда боялись. А теперь нас на колени поставили, без флага оставили, без триколора. Все выливают на нас. А за наших ребят некому постоять. Меня возмущает, что наше руководство биатлона молчит и не бьется за команду. Нашему руководству нужно активно действовать», - заявила она.
Резцова добавила, что недавний инцидент с лыжником Александром Большуновым подтверждает отношение к российским спортсменам в целом. Ранее он получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который его подрезал. Российская команда также лишилась бронзовой медали.
«Если у нас кто-то с чем-то попадался, те люди уже понесли наказание. Александр Логинов был дисквалифицирован, другие биатлонисты. Сейчас на Большунова наехали. Что он этого финна, избил? Я не только бы на него замахнулась, я бы по спине его палкой долбанула. Ты что творишь, парень? Ты почему не даешь проехать? Так не должно быть!» - возмутилась она.
Расследование в отношении экс-президента IBU началось еще в ноябре 2018 года после обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Комиссия также признала виновной в сокрытии допинг-проб россиян бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Реш. Планируется, что решение о мерах, которые будут приняты в отношении Бессеберга и Реш, примет независимый орган Biathlon Integrity Unit.
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