Россиянам рассказали об уловках мошенников в популярных у туристов странах
Одни из наиболее актуальных киберугроз для россиян, которые путешествуют по стране, связаны с общедоступными Wi-Fi-сетями. Об этом со ссылкой на «Лабораторию Касперского» пишет «Лента.ру».
Эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз компании рассказали, что мошенники могут создавать поддельные точки доступа. Они позволяют им перехватывать трафик, красть учётные данные и платежную информацию пользователей.
Отмечается, что самыми популярными зарубежными направлениям стали Турция, Египет, Малайзия, Сингапур и Индонезия. В первых двух, кроме фейковых Wi‑Fi‑точек, туристы могут столкнуться с такими угрозами, как клонирование банковских карт и несанкционированные транзакции, а также скимминг, то есть установка на банкоматах скрытых устройств для хищения данных.
«Еще одна распространенная угроза в регионе — фейковые туроператоры и отели. Мошенники заманивают туристов скидками на проживание, трансферы и экскурсии, маскируясь под легальные компании», — указали в «Лаборатории Касперского».
Что касается Малайзии, Индонезии и Сингапура, то в этих странах распространены кражи смартфонов и ноутбуков, в результате чего мошенники получают доступ к банковским приложениям, электронной почте и онлайн‑аккаунтам туристов.
Ранее основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева заявила, что для обмана водителей мошенники используют мессенджеры, поддельные сайты, дипфейки и уязвимости умных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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