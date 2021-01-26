«Просто хотел поговорить». Лыжник Большунов объяснил, зачем сбил финна

Лыжник Александр Большунов, который сбил с ног соперника Йони Мяки после финиша гонки в Лахти (Финляндия), рассказал, что причиной наезда стало желание "поговорить" с Мяки. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на портал NRK .

Инцидент произошел в эстафете на этапе Кубка мира. Канал передает, что, по словам Большунова, он не планировал сбивать соперника с ног, а лишь хотел поговорить. Спортсмен заявил, что намеревался выяснить причины поведения Мяки до финиша (финн пересек траекторию движения Большунова).

Большунов отметил, что причиной наезда стали сломавшиеся крепления на снаряжении. По его словам, "лыжи катились очень быстро".

Директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей ранее пояснил, что Большунов не будет дисквалифицирован на длительный срок. Большунова и его команду лишили третьего места гонки на этапе Кубка мира.

