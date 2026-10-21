«125 миллионов треков»: Почему Spotify удаляет ИИ-музыку, а другие - нет
Российским стриминговым сервисам рано или поздно придется решать проблему с засилием ИИ-треков, заявил НСН Сергей Балдин.
Создатели ИИ-музыки забирают деньги у настоящих артистов, а борьба с созданными нейросетями треками – работа в интересах как музыкантов, так и слушателей, объяснил НСН медиаменеджер Сергей Балдин.
Сервис Spotify удалил 50 миллионов треков ИИ-слопа. Зачистку назвали вторым раундом борьбы с музыкальными композициями, созданными искусственным интеллектом. Месяцем ранее сервис избавился тем же образом от 75 млн треков. В Spotify отметили, что большинство удаленных композиций пользователи пропускали или сообщали о нежелании их слушать, сами же треки сервис охарактеризовал как «мусор» или «спам». Также компания изменила систему рекомендаций, чтобы музыка реальных артистов стала заметнее, а ИИ-треки не попадали в плейлисты. По мнению Балдина, использование ИИ в музыке – довольно чувствительный вопрос.
«Это очень щепетильный и чувствительный вопрос как для индустрии, так и для артистов и композиторов. Конечно, если на ИИ смотреть как на рабочий инструмент, то вопросов никаких нет: это очень полезно и эффективно, ускоряет творческий процесс, дает много разных возможностей. Но когда ИИ, обученный еще и на хитах и известной музыке, полностью генерит новые, - не поворачивается язык, - музыкальные произведения, фонограммы, это вносит большую проблему в стриминг и на музыкальный рынок в целом. Еще примерно три года назад, когда треков, созданных ИИ либо не было, либо они только начинали появляться, - композиций, созданных человеком, существовало около 100 млн во всем мире. Сколько сегодня треков создано ИИ – вряд ли кто-то способен сказать. Если вчера было условно 400 млн, то сегодня утром может быть уже 450 млн», - сказал Балдин.
По словам эксперта, сегодня распространена ситуация, когда треки, созданные ИИ, по задумке человека, регистрируются на стриминговых сервисах, а потом ботами получают прослушивания. И тем самым зарабатывают деньги, которые могли бы доставаться настоящим музыкантам.
«У людей забирают деньги боты. Они, конечно, делают это в целях какого-то человека, но тот человек не про музыку, поэтому Spotify удаляет треки. Такая же проблема будет стоять перед всеми остальными стримингами, но каждый из них исходит из своих задач. А Spotify – один из главных сервисов, который именно про музыку. Большая часть других – это часть какой-то экосистемы, и Apple, и Яндекс.Музыка, и «Звук». То есть они работают в интересах экосистемы. А Spotify, по моим ощущениям, работает в интересах музыкантов и слушателей. Да, его задача – капитализация и получение прибыли, но опорная точка – артисты и слушатели. Поэтому для него репутация очень ценна, и он на эти шаги идет первым», - считает Балдин.
Что касается российских сервисов, то, как считает эксперт, все, перед кем стоит задача распознавания ИИ, почти наверняка умеют это делать. Но пока этот вопрос не отрегулирован в должной степени.
«Я, например, хочу слушать музыку и четко понимать, что сделано с использованием ИИ и в каком объеме. Чтобы я мог в стриминге поставить галочку в рекомендациях “не вставлять музыку с ИИ” или, наоборот. Мне кажется справедливым выносить эту музыку в отдельные плейлисты, и не забирать у людей творчество. А механизмов можно сделать много. Вспомним, что когда, например, в фонограмме есть ненормативная лексика, то стриминг ставит рядом с треком определенный значок. Примерно то же должно быть и с ИИ. А если говорить глобально, то я бы в приложении прямо кнопку какую-то ввел: “Не ставить мне треки с ИИ” или “Предупреждать”, или сократить до какого-то объема. Это вопрос доброй воли или же законодательства», - добавил Балдин.
Ранее Сергей Балдин объяснил НСН, почему сервис «Wink Музыка» так и не стал успешным.
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