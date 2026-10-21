«Это очень щепетильный и чувствительный вопрос как для индустрии, так и для артистов и композиторов. Конечно, если на ИИ смотреть как на рабочий инструмент, то вопросов никаких нет: это очень полезно и эффективно, ускоряет творческий процесс, дает много разных возможностей. Но когда ИИ, обученный еще и на хитах и известной музыке, полностью генерит новые, - не поворачивается язык, - музыкальные произведения, фонограммы, это вносит большую проблему в стриминг и на музыкальный рынок в целом. Еще примерно три года назад, когда треков, созданных ИИ либо не было, либо они только начинали появляться, - композиций, созданных человеком, существовало около 100 млн во всем мире. Сколько сегодня треков создано ИИ – вряд ли кто-то способен сказать. Если вчера было условно 400 млн, то сегодня утром может быть уже 450 млн», - сказал Балдин.

По словам эксперта, сегодня распространена ситуация, когда треки, созданные ИИ, по задумке человека, регистрируются на стриминговых сервисах, а потом ботами получают прослушивания. И тем самым зарабатывают деньги, которые могли бы доставаться настоящим музыкантам.

«У людей забирают деньги боты. Они, конечно, делают это в целях какого-то человека, но тот человек не про музыку, поэтому Spotify удаляет треки. Такая же проблема будет стоять перед всеми остальными стримингами, но каждый из них исходит из своих задач. А Spotify – один из главных сервисов, который именно про музыку. Большая часть других – это часть какой-то экосистемы, и Apple, и Яндекс.Музыка, и «Звук». То есть они работают в интересах экосистемы. А Spotify, по моим ощущениям, работает в интересах музыкантов и слушателей. Да, его задача – капитализация и получение прибыли, но опорная точка – артисты и слушатели. Поэтому для него репутация очень ценна, и он на эти шаги идет первым», - считает Балдин.

Что касается российских сервисов, то, как считает эксперт, все, перед кем стоит задача распознавания ИИ, почти наверняка умеют это делать. Но пока этот вопрос не отрегулирован в должной степени.