Трамп: США ничего не давали России взамен на освобождение Хаббарда
США никого не передавали России в обмен на освобождение американца Стивена Хаббарда, который был осуждён за наёмничество. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Беспрецедентный случай. Для данного освобождения не понадобилось никакого «обмена», - написал глава Белого дома.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение об освобождении Хаббарда президент РФ Владимир Путин принял из гуманитарных соображений, пишут «Известия».
Ранее российскими властями был освобождён бывший американский морпех Роберт Гилман, который получил в России срок за нападения на правоохранителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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