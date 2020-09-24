«Серьезный удар». Губерниев об отстранении биатлонистки Глазыриной

Международный союз биатлонистов (IBU) по подозрению в нарушении антидопинговых правил временно отстранил от соревнований россиянку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего за сборную Южной Кореи.

Как сообщает агентство ТАСС, такое решение принято на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Оба спортсмена имеют возможность ответить на обвинения.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил перспективы Глазыриной.

«Интересное развитие событий, потому что Глазырина свое отсидела, вышла. Теперь понятно, почему предыдущее руководство Союза биатлонистов России во главе с Драчевым спортсменку не показывали на этапах Кубка мира. Потому что могло быть что-то подобное мине замедленного действия. Сейчас эта мина сработала. Жалко Лапшина, конечно. Но он выступает за Корею, и корейцам расхлебывать все эти проблемы. А вот по Глазыриной это серьезный удар, потому что нет ничего более постоянного, чем временное. Такие отстранения могут длиться месяцами и даже годами. Поэтому, с учетом ее блестящего выступления на летнем чемпионате России, это серьезный удар по нашей женской команде», - отметил Губерниев.