«Серьезный удар». Губерниев об отстранении биатлонистки Глазыриной
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил перспективы биатлонистки Глазыриной после отстранения от соревнований из-за допинга.
Международный союз биатлонистов (IBU) по подозрению в нарушении антидопинговых правил временно отстранил от соревнований россиянку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего за сборную Южной Кореи.
Как сообщает агентство ТАСС, такое решение принято на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Оба спортсмена имеют возможность ответить на обвинения.
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН оценил перспективы Глазыриной.
«Интересное развитие событий, потому что Глазырина свое отсидела, вышла. Теперь понятно, почему предыдущее руководство Союза биатлонистов России во главе с Драчевым спортсменку не показывали на этапах Кубка мира. Потому что могло быть что-то подобное мине замедленного действия. Сейчас эта мина сработала. Жалко Лапшина, конечно. Но он выступает за Корею, и корейцам расхлебывать все эти проблемы. А вот по Глазыриной это серьезный удар, потому что нет ничего более постоянного, чем временное. Такие отстранения могут длиться месяцами и даже годами. Поэтому, с учетом ее блестящего выступления на летнем чемпионате России, это серьезный удар по нашей женской команде», - отметил Губерниев.
По его словам, могут последовать новые обвинения в допинге.
«Надо смотреть, когда были нарушения антидопинговых правил, потому что нельзя наказывать за одно и то же два раза. Но сейчас всплывают все новые и новые факты. Много вопросов, я давно говорил, что мы эту чашу до дна еще не испили», - заключил комментатор.
Ранее Глазырина была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. После завершения дисквалификации биатлонистка стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате России.
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