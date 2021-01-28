Экс-главу IBU признали причастным к сокрытию допинг-проб российских биатлонистов

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга причастным к сокрытию допинг-проб российских биатлонистов. Об этом говорится на официальном сайте союза.

Расследование в отношении экс-президента IBU началось еще в ноябре 2018 года после обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, пишет «Газета.ру».

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Комиссия IBU также признала виновной в сокрытии допинг-проб россиян бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Реш.

Планируется, что решение о мерах, которые будут приняты в отношении Бессеберга и Реш, будет решать независимый орган Biathlon Integrity Unit.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДопингБиатлон
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