Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера

«Не знаю. Думаю. Дедлайн — неделя, может быть. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё», — объяснил тренер. В то же время Карпин подчеркнул, что разочарования от тренерской работы он не испытывает.

Ранее Карпин прокомментировал игру российской сборной на встрече с Хорватией. Тренер отметил, что «расстроил не столько результат, сколько то, как мы проиграли». По словам главного тренера игроки российской сборной даже не пытались играть в футбол.

Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России по футболу в июле 2021 года, сменив Станислава Черчесова.

