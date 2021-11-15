Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что может покинуть пост до начала стыковых матчей. Об этом Карпин заявил в эфире «Коммент.шоу» на Youtube.

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«Не знаю. Думаю. Дедлайн — неделя, может быть. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё», — объяснил тренер. В то же время Карпин подчеркнул, что разочарования от тренерской работы он не испытывает.

Ранее Карпин прокомментировал игру российской сборной на встрече с Хорватией. Тренер отметил, что «расстроил не столько результат, сколько то, как мы проиграли». По словам главного тренера игроки российской сборной даже не пытались играть в футбол.

Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России по футболу в июле 2021 года, сменив Станислава Черчесова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий КарпинФутбол
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