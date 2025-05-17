«Краснодар» обыграл «Оренбург» и приблизился к чемпионству
Футбольный клуб «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» со счётом 2:1 и стал ещё на шаг ближе к золотым медалям чемпионата России.
В игре предпоследнего, 29-го тура, «быки» пропустили уже на 7-й минуте - отличился аргентинский нападающий оренбуржцев Брайан Мансилья. Однако на 21-й минуте нападающий «чёрно-зелёных» Джон Кордоба сравнял счёт, а на 51-й минуте Лукас Оласа забил победный гол.
Благодаря победе над «Оренбургом» «Краснодар» оторвался от «Зенита» на четыре очка. Питерцы 18 мая встречаются «Ростовом» и в случае их проигрыша «быки» досрочно станут чемпионами.
Что касается «Оренбурга», то он потерял шансы сохранить место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Ранее Telegram-канал Opta Sport выяснил, что «Зенит» меньше остальных клубов РПЛ даёт играть российским футболистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru