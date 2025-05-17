«Краснодар» обыграл «Оренбург» и приблизился к чемпионству

В игре предпоследнего, 29-го тура, «быки» пропустили уже на 7-й минуте - отличился аргентинский нападающий оренбуржцев Брайан Мансилья. Однако на 21-й минуте нападающий «чёрно-зелёных» Джон Кордоба сравнял счёт, а на 51-й минуте Лукас Оласа забил победный гол.

Благодаря победе над «Оренбургом» «Краснодар» оторвался от «Зенита» на четыре очка. Питерцы 18 мая встречаются «Ростовом» и в случае их проигрыша «быки» досрочно станут чемпионами.

Что касается «Оренбурга», то он потерял шансы сохранить место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Ранее Telegram-канал Opta Sport выяснил, что «Зенит» меньше остальных клубов РПЛ даёт играть российским футболистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

