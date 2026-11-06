Россиянам рассказали, что обедневшим помогают молитвы Николаю Чудотворцу

«Святой Николай Чудотворец учит нас, что богатство ценно не само по себе, а как возможность послужить другим. Если же человек чувствует, что материальные блага стали для него обузой, лучшим лекарством будет начать отдавать. Милостыня, помощь нуждающимся, поддержка храма — это не потеря, а приобретение свободы от власти вещей», — подчеркнул зампред ВРНС.

Как отметил Иванов, когда у человека есть материальное благополучие, но нет радости, это знак, что он искал счастья «не там, где следует».

«Деньги, карьера, успех — все это может быть полезным инструментом, но только если они не становятся идолом. Если же они заняли в сердце место, предназначенное для Бога, душа неизбежно ощущает пустоту», — заявил он.

Иванов заключил, что в такой ситуации посоветовал бы молиться об умении правильно относиться к уже имеющимся благам.

Ранее настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым людям, так как они «живут проклятой жизнью».

