Россиянам рассказали, что обедневшим помогают молитвы Николаю Чудотворцу
Православные христиане, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут обратиться с молитвами к святителю Николаю Чудотворцу. Об этом рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, при жизни Николай Чудотворец тайно помогал соотечественникам, но «так, чтобы никто не видел его доброты».
«Святой Николай Чудотворец учит нас, что богатство ценно не само по себе, а как возможность послужить другим. Если же человек чувствует, что материальные блага стали для него обузой, лучшим лекарством будет начать отдавать. Милостыня, помощь нуждающимся, поддержка храма — это не потеря, а приобретение свободы от власти вещей», — подчеркнул зампред ВРНС.
Как отметил Иванов, когда у человека есть материальное благополучие, но нет радости, это знак, что он искал счастья «не там, где следует».
«Деньги, карьера, успех — все это может быть полезным инструментом, но только если они не становятся идолом. Если же они заняли в сердце место, предназначенное для Бога, душа неизбежно ощущает пустоту», — заявил он.
Иванов заключил, что в такой ситуации посоветовал бы молиться об умении правильно относиться к уже имеющимся благам.
Ранее настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым людям, так как они «живут проклятой жизнью».
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