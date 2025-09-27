Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном РФ
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) поддержала отмену приостановки членства Паралимпийского комитета России. Об этом сообщается на сайте объединения.
Генассамблея прошла в Сеуле 26-27 сентября. Против полной приостановки членства ПКР проголосовали 55 из 111 членов IPC, 11 человек воздержались. Во втором голосовании против частичной приостановки членства российского комитета было отдано 77 из 91 голосов при восьми воздержавшихся.
IPC снял ограничения с ПКР, объединению восстановили полные права и привилегии членства в соответствии с конституцией комитета.
Российская организация сообщила, что добилась справедливого решения по членству в IPC.
«Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном... и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», - подчеркнули в ПКР.
Членство комитета в IPC было частично приостановлено в сентябре 2023 на два года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Коррупция и отели: Почему глава Совета судей РФ Момотов подал в отставку
- В Чувашии БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию
- Аксенов: Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят после СВО
- СМИ: В Китае при ремонте угольной шахты погибли трое рабочих
- Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном РФ
- В семи регионах России уничтожили 55 беспилотников ВСУ
- ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два торговых объекта
- США отзовут визу президента Колумбии
- СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru