Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном РФ

Генассамблея прошла в Сеуле 26-27 сентября. Против полной приостановки членства ПКР проголосовали 55 из 111 членов IPC, 11 человек воздержались. Во втором голосовании против частичной приостановки членства российского комитета было отдано 77 из 91 голосов при восьми воздержавшихся.

IPC снял ограничения с ПКР, объединению восстановили полные права и привилегии членства в соответствии с конституцией комитета.

Российская организация сообщила, что добилась справедливого решения по членству в IPC.

«Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном... и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», - подчеркнули в ПКР.

Членство комитета в IPC было частично приостановлено в сентябре 2023 на два года.

