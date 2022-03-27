Лондон назвал условия снятия санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала ключевые условия отмены антироссийских санкций.
Это прекращение огня и вывод войск из Украины. Также глава внешнеполитического ведомства заявила об обязательстве о том, что «дальнейшей агрессии не будет».
«Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году», — сказала Трасс.
Она отметила, что в настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия».
Ранее глава британской дипломатии заявила, что ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации РФ на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
- Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
- Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City
- В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru