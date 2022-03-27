Лондон назвал условия снятия санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала ключевые условия отмены антироссийских санкций.

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Это прекращение огня и вывод войск из Украины. Также глава внешнеполитического ведомства заявила об обязательстве о том, что «дальнейшей агрессии не будет».

«Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году», — сказала Трасс.

Она отметила, что в настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия».

Ранее глава британской дипломатии заявила, что ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации РФ на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем.

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
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