СМИ: 41-летний Дмитрий Сычев может возобновить карьеру футболиста

Бывший футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев может возобновить профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщает портал Metaratings.

«Сычев планирует в ближайшее время вернуться в футбол и начать играть за родной омский «Иртыш», - отмечает издание.

Дмитрию Сычеву 41 год, он выступал как футболист в том числе за московские «Спартак» и «Локомотив», французский «Марсель», казахстанский «Окжетпес», армянский «Пюник». Спортсмен завершил карьеру в 2020 году. В 2024-2025 годах Сычев был президентом омского «Иртыша».

