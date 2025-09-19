СМИ: 41-летний Дмитрий Сычев может возобновить карьеру футболиста
Бывший футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев может возобновить профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщает портал Metaratings.
«Сычев планирует в ближайшее время вернуться в футбол и начать играть за родной омский «Иртыш», - отмечает издание.
Дмитрию Сычеву 41 год, он выступал как футболист в том числе за московские «Спартак» и «Локомотив», французский «Марсель», казахстанский «Окжетпес», армянский «Пюник». Спортсмен завершил карьеру в 2020 году. В 2024-2025 годах Сычев был президентом омского «Иртыша».
Между тем в России двум футболистам пожизненно запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, из-за договорного матча. Речь идет о Никите Мерзлюке и Кадыргали Симбаеве, выступавших за клуб «Коломна», пишет «Свободная пресса».
