Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе
Российские клубы невыгодно продают, но очень много тратят на покупку игроков из-за двух причин, заявил НСН Андрей Червиченко.
Неэффективные менеджеры и отсутствие чувства траты своих денег приводят к необъяснимо дорогим покупкам игроков, рассказал экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с НСН.
Три команды Российской премьер-лиги вошли в топ-100 клубов мира c самыми дорогими расходами на игроков основного состава. Петербургский «Зенит» занял 49-е место с показателем в €203 миллиона, на 68-м месте расположился «Спартак» (€139 миллионов), а «Динамо» с €85 миллионами на 86-м. Червиченко подчеркнул, что эти траты являются необоснованными.
«Можно заглянуть в турнирную таблицу и понять, что у нас стоимость не настолько соответствует игре, как в зарубежных клубах. Наши клубы деньги тратят, но, как видим, лидируют команды, которые не столь расточительны. Особенно если посмотреть на вторую строчку, а там “Балтика”. Сравнить ее затраты с “Зенитом”, “Спартаком”, “Динамо” — это вызывает истерический смех. Мы имеем эффект необоснованной переплаты. У нас неквалифицированные менеджеры не могут никого дорого продать, а покупают с огромной наценкой, потому что тратят не свои деньги. Непонятный утиль, который не берут за €3-5 миллионов, наши готовы брать за €20 миллионов. У нас не самые дорогие составы, а больше всего денег потрачено, зачастую в никуда», — указал он.
Червиченко добавил, что в футбольном мире наступило безумное время.
«В мире все развивается по какому-то идиотическому сценарию. 20 лет назад невозможно было представить, что игрок может стоить даже €100 миллионов. Это было похоже на шизофрению. Сейчас уже недалек тот день, когда цены приблизятся к €400 и €500 миллионам. Понятное дело, что напечатанные фантики должны где-то находить свое применение, а футбол оправдывает себя в качестве источника доходов. Хорошо продаются телевизионные трансляции и билеты на сами мировые и европейские соревнования», — подчеркнул он.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью НСН высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Признаков рецессии в России нет
- Блокировка и подписка: Как банки дозваниваются до клиентов на фоне борьбы со спамом
- День оружейника отметят в Музее Победы 20 и 21 сентября
- Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы
- Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе
- Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
- В России на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей
- Переводят стрелки: Кто будет компенсировать ущерб за обман мошенников
- Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей с детьми
- Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru