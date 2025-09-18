Женщину зацепило ветками упавшего дерева в центре Москвы Ракова: Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет Названа цена самой дорогой кладовки на первичном рынке жилья в Москве Вблизи жилых районов Москвы и Подмосковья могут появиться дикие кабаны и лисы Позднякова: Теплая погода и без существенных осадков сохранится в Москве на выходных