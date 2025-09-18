Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе

Российские клубы невыгодно продают, но очень много тратят на покупку игроков из-за двух причин, заявил НСН Андрей Червиченко.

Неэффективные менеджеры и отсутствие чувства траты своих денег приводят к необъяснимо дорогим покупкам игроков, рассказал экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с НСН.

Три команды Российской премьер-лиги вошли в топ-100 клубов мира c самыми дорогими расходами на игроков основного состава. Петербургский «Зенит» занял 49-е место с показателем в €203 миллиона, на 68-м месте расположился «Спартак» (€139 миллионов), а «Динамо» с €85 миллионами на 86-м. Червиченко подчеркнул, что эти траты являются необоснованными.

Профессиональные футбольные клубы установили рекорд по затратам на трансферы
«Можно заглянуть в турнирную таблицу и понять, что у нас стоимость не настолько соответствует игре, как в зарубежных клубах. Наши клубы деньги тратят, но, как видим, лидируют команды, которые не столь расточительны. Особенно если посмотреть на вторую строчку, а там “Балтика”. Сравнить ее затраты с “Зенитом”, “Спартаком”, “Динамо” — это вызывает истерический смех. Мы имеем эффект необоснованной переплаты. У нас неквалифицированные менеджеры не могут никого дорого продать, а покупают с огромной наценкой, потому что тратят не свои деньги. Непонятный утиль, который не берут за €3-5 миллионов, наши готовы брать за €20 миллионов. У нас не самые дорогие составы, а больше всего денег потрачено, зачастую в никуда», — указал он.

Червиченко добавил, что в футбольном мире наступило безумное время.

«В мире все развивается по какому-то идиотическому сценарию. 20 лет назад невозможно было представить, что игрок может стоить даже €100 миллионов. Это было похоже на шизофрению. Сейчас уже недалек тот день, когда цены приблизятся к €400 и €500 миллионам. Понятное дело, что напечатанные фантики должны где-то находить свое применение, а футбол оправдывает себя в качестве источника доходов. Хорошо продаются телевизионные трансляции и билеты на сами мировые и европейские соревнования», — подчеркнул он.

Ранее экс-нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью НСН высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ФутболФК "Спартак"Динамо МоскваФК "Зенит"

Горячие новости

Все новости

партнеры