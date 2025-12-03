Песков назвал неправильной формулировку, что Путин отверг мирный план США

Формулировка о том, что президент РФ Владимир Путин отверг план США по урегулированию на Украине, «не будет правильной». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Без компромиссов: Чем завершилась пятичасовая встреча Путина и Уиткоффа

Представитель Кремля подчеркнул, что накануне стороны в первый раз провели прямой обмен мнениями по мирному плану.

«Что-то было принято, что-то... отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», - указал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Путин встретился в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что стороны не пришли к компромиссному варианту мирного плана.

ФОТО: РИА Новости
