Медики спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках
21 декабря 202503:01
Пострадавший при взрыве в Химках подросток был прооперирован, сообщила в Telegram детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, несовершеннолетний находится в отделении реанимации. Его состояние стабильно.
Другой подросток погиб. По предварительным данным, это произошло из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
