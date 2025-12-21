Медики спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках

Пострадавший при взрыве в Химках подросток был прооперирован, сообщила в Telegram детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

В Подмосковье в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток

По ее словам, несовершеннолетний находится в отделении реанимации. Его состояние стабильно.

Другой подросток погиб. По предварительным данным, это произошло из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

