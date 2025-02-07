Профессиональные футбольные клубы установили рекорд по затратам на трансферы

В первом месяце было совершено 5 863 перехода на сумму $2,35 млрд.

На первой позиции по этому показателю английские команды ($621,6 млн), на втором месте — немецкие клубы ($295,7 млн), замыкают тройку итальянские команды ($223,8 млн).

Наибольшую выгоду из трансферов извлекли клубы из Франции ($371 млн), Германии ($226,2 млн) и Англии ($186,2 млн).

Ранее бразильский полузащитник Клаудиньо завершил выступления за петербургский «Зенит» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

