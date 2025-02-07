Профессиональные футбольные клубы установили рекорд по затратам на трансферы
В январе текущего года профессиональные футбольные клубы побили рекорд по затратам на трансферы, соответствующая информация размещена на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В первом месяце было совершено 5 863 перехода на сумму $2,35 млрд.
На первой позиции по этому показателю английские команды ($621,6 млн), на втором месте — немецкие клубы ($295,7 млн), замыкают тройку итальянские команды ($223,8 млн).
Наибольшую выгоду из трансферов извлекли клубы из Франции ($371 млн), Германии ($226,2 млн) и Англии ($186,2 млн).
Ранее бразильский полузащитник Клаудиньо завершил выступления за петербургский «Зенит» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru