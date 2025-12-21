США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы
21 декабря 202502:32
США попытались задержать еще одно судно у берегов Венесуэлы, сообщает Reuters.
По данным агентства, была попытка перехвата судна, которое находится под санкциями. Это произошло в международных водах у побережья Венесуэлы. Операцией руководит Береговая охрана США.
До этого американский лидер Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. По его словам, США планируют оставить нефть себе.
Ранее президент США допустил возможность войны с Венесуэлой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
