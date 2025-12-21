США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

По данным агентства, была попытка перехвата судна, которое находится под санкциями. Это произошло в международных водах у побережья Венесуэлы. Операцией руководит Береговая охрана США.

До этого американский лидер Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. По его словам, США планируют оставить нефть себе.

Ранее президент США допустил возможность войны с Венесуэлой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

