Черчесов, Роналду и Погба стали героями вирусных видео и мемов

Этот жест Роналду привел компанию Coca-Cola к потере 4 миллиардов долларов.

В ходе другой пресс-конференции Черчесова спросили, видел ли он поступок Роналду. Тренер сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.

Об этом поступке Черчесова написали мировые СМИ, а болельщики начали обсуждать его.

«Теперь они потеряют ещё $4 млрд», - написал один из комментаторов.

Пример Роналду оказался заразителен.

Лидер сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после победы его команды над Германией обратил внимание на бутылку пива, которая стояла на столе. Француз демонстративно переставил пиво на пол, после чего перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola, отмечает «Спортс.ру».

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли повторил жест Роналду на пресс-конференции после игры итальянцев со швейцарцами. Он отодвинул две бутылки Coca-Cola, оставив перед собой лишь бутылку воды.

Блогеры соединили все эти истории вместе.

Например, вирусный ролик с Роналду, Погба и Черчесовым на момент выхода публикации собрал уже более 3 миллионов просмотров в TikTok.

