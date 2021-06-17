Черчесов, Роналду и Погба стали героями вирусных видео и мемов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал героем мемов и обсуждений в интернете, связанных с Криштиану Роналду, колой и другими напитками, пишет «Чемпионат».

Ранее лидер сборной Португалии в ходе пресс-конференции на Евро-2020 демонстративно отодвинул газированный напиток, взяв вместо него бутылку с обычной водой. Затем Роналду поднял воду вверх и показал ее журналистам.

Компания Coca-Cola потеряла 4 млрд долларов из-за поступка Роналду

Этот жест Роналду привел компанию Coca-Cola к потере 4 миллиардов долларов.

В ходе другой пресс-конференции Черчесова спросили, видел ли он поступок Роналду. Тренер сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.

Об этом поступке Черчесова написали мировые СМИ, а болельщики начали обсуждать его.

«Теперь они потеряют ещё $4 млрд», - написал один из комментаторов.

Пример Роналду оказался заразителен.

Лидер сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после победы его команды над Германией обратил внимание на бутылку пива, которая стояла на столе. Француз демонстративно переставил пиво на пол, после чего перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola, отмечает «Спортс.ру».

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли повторил жест Роналду на пресс-конференции после игры итальянцев со швейцарцами. Он отодвинул две бутылки Coca-Cola, оставив перед собой лишь бутылку воды.

Блогеры соединили все эти истории вместе.

Например, вирусный ролик с Роналду, Погба и Черчесовым на момент выхода публикации собрал уже более 3 миллионов просмотров в TikTok.

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:Станислав ЧерчесовЧемпионат Европы 2020Футбол
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