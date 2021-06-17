Черчесов, Роналду и Погба стали героями вирусных видео и мемов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал героем мемов и обсуждений в интернете, связанных с Криштиану Роналду, колой и другими напитками, пишет «Чемпионат».
Ранее лидер сборной Португалии в ходе пресс-конференции на Евро-2020 демонстративно отодвинул газированный напиток, взяв вместо него бутылку с обычной водой. Затем Роналду поднял воду вверх и показал ее журналистам.
Этот жест Роналду привел компанию Coca-Cola к потере 4 миллиардов долларов.
В ходе другой пресс-конференции Черчесова спросили, видел ли он поступок Роналду. Тренер сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.
Об этом поступке Черчесова написали мировые СМИ, а болельщики начали обсуждать его.
«Теперь они потеряют ещё $4 млрд», - написал один из комментаторов.
Пример Роналду оказался заразителен.
Лидер сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после победы его команды над Германией обратил внимание на бутылку пива, которая стояла на столе. Француз демонстративно переставил пиво на пол, после чего перед ним остались вода и две бутылки Coca-Cola, отмечает «Спортс.ру».
Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли повторил жест Роналду на пресс-конференции после игры итальянцев со швейцарцами. Он отодвинул две бутылки Coca-Cola, оставив перед собой лишь бутылку воды.
Блогеры соединили все эти истории вместе.
Например, вирусный ролик с Роналду, Погба и Черчесовым на момент выхода публикации собрал уже более 3 миллионов просмотров в TikTok.
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