Компания Coca-Cola потеряла 4 млрд долларов из-за поступка Роналду

Демонстративный отказ нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду от употребления колы на пресс-конференции Евро-2020 ранее во вторник привел компанию Coca-Cola к потере 4 миллиардов долларов. Об этом сообщает испанская спортивная газета Marca.

По имеющимся данным, биржевая стоимость акций компании, которая является спонсором турнира, упала на 1,6% уже через полчаса после отказа Роналду от употребления напитка. Отмечается, что Coca-Cola «подешевела» с 242 до 238 миллиардов долларов. Сумма убытка составила 4 миллиарда.

На видеозаписи, сделанной в ходе конференции, видно, как футболист демонстративно отодвинул газированный напиток, взяв вместо него бутылку с обычной водой. Затем Роналду поднял воду вверх и показал ее журналистам. Издание «Чемпионат» передает, что поступок португальца вызвал ажиотаж, а видеозапись стала «вирусной».

