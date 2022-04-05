Чемпионку мира по шашкам из РФ исключили из мирового рейтинга

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из России исключили из мирового рейтинга. Об этом рассказал вице-президент Федерации шашек РФ, главный тренер российской сборной Юрий Черток.

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По его словам, россиянку из рейтинга исключил лично президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий.

В мае 2021 года Тансыккужина вновь стала чемпионкой мира. В финале спортсменка по сумме девяти раундов переиграла Наталью Садовскую из Польши.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия в соревнованиях.

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ФОТО: flickr.com
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