Чемпионку мира по шашкам из РФ исключили из мирового рейтинга
Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину из России исключили из мирового рейтинга. Об этом рассказал вице-президент Федерации шашек РФ, главный тренер российской сборной Юрий Черток.
По его словам, россиянку из рейтинга исключил лично президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий.
В мае 2021 года Тансыккужина вновь стала чемпионкой мира. В финале спортсменка по сумме девяти раундов переиграла Наталью Садовскую из Польши.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия в соревнованиях.
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