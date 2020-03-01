Чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов в 2021 году пройдут в России

Решение о проведении в России двух мировых первенств в 2021 году принял конгресс Международной федерации шахмат (FIDE) на заседании в Абу-Даб. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Таким образом, чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет состоится в следующем году в Москве - со 2 по 14 октября. А в Сочи с 17 по 30 ноября планируется чемпионат мира среди ветеранов.

Предыдущий юношеский чемпионат мира по шахматам проводился на территории России в Ханты-Мансийске в 2016 году.