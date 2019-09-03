10-летний шахматист из Подмосковья выиграл первенство мира

10-летний житель подмосковного Долгопрудного Савва Ветохин стал первым на чемпионате мира по шахматам, который состоялся в Китае. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мальчик занял первое место в своей возрастной категории до 10 лет. По данным издания, шахматами Ветохин начал заниматься с 4-х лет и уже в этом возрасте начал выигрывать крупные соревнования. Он планирует продолжить карьеру шахматиста в более взрослых категориях и стать гроссмейстером.

На этом шахматном турнире были представители 55 стран, участниками стали 582 человека.

Ранее международный гроссмейстер, основатель школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова заявила в эфире НСН, что поддерживает инициативу введения в школах обязательных уроков шахмат. В порядке эксперимента дисциплина была введена в Москве и Ханты-Мансийске.

