Гроссмейстер поддержала введение уроков шахмат в школах

С 1 сентября шахматы могут стать обязательной дисциплиной в российских школах. В порядке эксперимента уроки шахмат были введены в Москве и Ханты-Мансийске. В Минпросвещения эксперимент признали успешным. В ведомстве отметили, что учебники и программы преподавания уже готовы, а в регионах идет подготовка преподавательского состава.

Международный гроссмейстер, основатель школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова заявила в эфире НСН, что поддерживает эту инициативу.

«Проект шахмат в школах появился не в этом году, а лет пять назад. Первые «пробные» регионы были запущены в Калмыкии, в Калужской области, в Москве и Московской области. Обычно это реализуется как третий урок физкультуры в начальных классах. В некоторых школах, где шахматы в сетку расписания не попадают – это как кружок, дополнительная секция. Сейчас, в принципе, повсеместно, шахматы вводятся в школах, в Москве точно очень распространено. Я думаю, что смысл в этом есть, детям полезно хотя бы год-два-три изучать шахматы, потому что это логика, математические способности. Это не просто кружок, который можно выбирать по интересам, пользу, несомненно, каждому ребенку шахматы приносить будут. А после прохождения детьми базовой программы каждый для себя уже будет решать, насколько интересно ему будет продолжать. Это хорошая инициатива, на мой взгляд. Это разнообразит интересы школьника и отвлечет его немного от компьютера. Основная проблема в школах, что не так легко найти преподавателей, потому что у нас не так много специализированных вузов, которые выпускают профессиональных шахматных преподавателей. Но, я думаю, что в будущем эту проблему тоже решат», - заявила она.

Ранее гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов опроверг слухи о том, что в 1972 году советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл Бобби Фишеру из-за происков ЦРУ.

