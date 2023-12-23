CAS зарегистрировал апелляцию Винер по делу о ее отстранении на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляцию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной по этому виду спорта Ирины Винер. Документ касается принятого апелляционным трибуналом Фонда гимнастической этики (GEF) решения об отстранении истицы на два года от судейства на международных соревнованиях, передает ТАСС.

Чернышенко прокомментировал отстранение Винер

«Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 "Ирина Винер против Фонда гимнастической этики"» - сообщили в пресс-службе CAS.

Уточняется, что рассмотрение дела в арбитраже проходит на ранней стадии, дата слушания пока не запланирована.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирину Винер на два года, сообщили в Международной федерации гимнастики. Согласно решению, Винер отстранена до 5 марта 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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