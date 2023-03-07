Чернышенко прокомментировал отстранение Винер

Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях – очередное доказательство посягательства на независимость спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Он назвал поступок западных коллег циничным и не имеющим границ, а такие решения – разрушающие масштабную мировую спортивную систему, на выстраивание которой ушли десятилетия.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года.

