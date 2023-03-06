Ирину Винер на два года отстранили от работы на международных соревнованиях
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирину Винер на два года, сообщили в Международной федерации гимнастики.
Отмечается, что отстранение распространяется на работу на международных соревнованиях. Поводом для такого решения стали высказывания Винер после поражения российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио, следует из релиза.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4.
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