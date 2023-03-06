Ирину Винер на два года отстранили от работы на международных соревнованиях

Отмечается, что отстранение распространяется на работу на международных соревнованиях. Поводом для такого решения стали высказывания Винер после поражения российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио, следует из релиза.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4.

