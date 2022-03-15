CAS отклонил апелляцию РФС на санкции к российским футболистам

Апелляция Российского футбольного союза (РФС) на отстранение футбольных клубов и сборных России от международных соревнований отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает «Интерфакс».

«Оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях УЕФА», - говорится в сообщении CAS.

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В конце февраля УЕФА на фоне спецоперации на Украине исключил российские сборные и клубы из международных турниров. В частности, сборную России лишили права сыграть в Москве стыковой матч с Польшей за право попасть на Чемпионат мира-2022, женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин в марте признался, что у него «сжимается сердце» из-за отстранения российских футболистов от международных соревнований по политическим причинам, объяснив это решение тем, что «мы должны проявить единство во имя мира».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРФСФутбол
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