CAS отклонил апелляцию РФС на санкции к российским футболистам

В конце февраля УЕФА на фоне спецоперации на Украине исключил российские сборные и клубы из международных турниров. В частности, сборную России лишили права сыграть в Москве стыковой матч с Польшей за право попасть на Чемпионат мира-2022, женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин в марте признался, что у него «сжимается сердце» из-за отстранения российских футболистов от международных соревнований по политическим причинам, объяснив это решение тем, что «мы должны проявить единство во имя мира».

