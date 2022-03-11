«Сердце сжимается»: Президент УЕФА сожалеет о наказании российских футболистов
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что переживает из-за отстранения российских футболистов от международных соревнований, сообщает «Газета.ру».
«Считаю ли я правильным отстранение? Это не политический, а гуманитарный кризис. У меня сердце сжимается, что приходится наказывать спортсменов: они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира», — сказал Чеферин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Отвечая на вопрос, об отношениях УЕФА и президента России Владимира Путина, он сказал, что не думает, что тот «фанат футбола», отмечает «Спортс.ру».
28 февраля из-за событий на Украине российские футбольные сборные и клубы отстранили от всех турниров. В частности, мужскую сборную России «прокатили» мимо стыкового матча с Польшей за право попасть на Чемпионат мира-2022, женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.
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