«Сердце сжимается»: Президент УЕФА сожалеет о наказании российских футболистов

Отвечая на вопрос, об отношениях УЕФА и президента России Владимира Путина, он сказал, что не думает, что тот «фанат футбола», отмечает «Спортс.ру».

28 февраля из-за событий на Украине российские футбольные сборные и клубы отстранили от всех турниров. В частности, мужскую сборную России «прокатили» мимо стыкового матча с Польшей за право попасть на Чемпионат мира-2022, женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.

