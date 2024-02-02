CAS опубликует мотивировочную часть решения по делу Валиевой 9-11 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует мотивировочную часть решения о допинг-скандале и дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой 9-11 февраля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

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При этом в суде подчеркнули, что часть данных могут остаться конфиденциальными.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой, заявив, что нужно было снять ответственность за произошедшее с юной фигуристки.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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