Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен поучаствовать в урегулировании украинского кризиса
Председатель КНР Си Цзиньпин собирается с Францией и другими представителями мирового сообщества поучаствовать в урегулировании ситуации вокруг Украины, сообщил он изданию Le Figaro.
Глава государства выразил надежду, что в Европу в ближайшем будущем вернутся мир и стабильность.
Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом.
Известно, что китайский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее сообщалось, что лидер Франции Эммануэль Макрон хочет попытаться повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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