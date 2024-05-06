Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен поучаствовать в урегулировании украинского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается с Францией и другими представителями мирового сообщества поучаствовать в урегулировании ситуации вокруг Украины, сообщил он изданию Le Figaro.

Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером для достижения новых целей

Глава государства выразил надежду, что в Европу в ближайшем будущем вернутся мир и стабильность.

Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом.

Известно, что китайский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что лидер Франции Эммануэль Макрон хочет попытаться повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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