На Украине заявили, что ущерб от ударов по инфраструктуре превышает $1 млрд
6 мая 202403:01
Удары по украинской энергосистеме нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.
По его словам, сумма ущерба будет увеличиваться. При этом самый сильный урон нанесен тепло- и гидроэлектростанциям, также повреждены системы передачи энергии и объекты энергетики.
Также, по его словам, Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru