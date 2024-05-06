На Украине заявили, что ущерб от ударов по инфраструктуре превышает $1 млрд

Удары по украинской энергосистеме нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

По его словам, сумма ущерба будет увеличиваться. При этом самый сильный урон нанесен тепло- и гидроэлектростанциям, также повреждены системы передачи энергии и объекты энергетики.

Также, по его словам, Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЭнергетикаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры