На Украине заявили, что ущерб от ударов по инфраструктуре превышает $1 млрд

По его словам, сумма ущерба будет увеличиваться. При этом самый сильный урон нанесен тепло- и гидроэлектростанциям, также повреждены системы передачи энергии и объекты энергетики.

Также, по его словам, Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

