СМИ: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы
Некоторые члены Демократической партии США считают, что на партийном съезде в августе действующий глава государства Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах президента и предложит выдвинуть на свое место кандидатуру супруги экс-президента Барака Обамы Мишель, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, о женщине-президенте мечтают многие американцы. Никогда прежде в американской истории не сталкивались друг с другом два непопулярных кандидата. Две трети граждан США считают Байдена слишком старым. Многие также боятся экс-президента Дональда Трампа, который лишь немного моложе Байдена.
Ранее Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru