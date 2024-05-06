СМИ: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы

Некоторые члены Демократической партии США считают, что на партийном съезде в августе действующий глава государства Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах президента и предложит выдвинуть на свое место кандидатуру супруги экс-президента Барака Обамы Мишель, сообщает Der Spiegel.

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По данным издания, о женщине-президенте мечтают многие американцы. Никогда прежде в американской истории не сталкивались друг с другом два непопулярных кандидата. Две трети граждан США считают Байдена слишком старым. Многие также боятся экс-президента Дональда Трампа, который лишь немного моложе Байдена.

Ранее Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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