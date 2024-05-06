Нетаньяху: Никакое давление не остановит Израиль

«Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя», — заявил глава правительства.

Ранее администрация США впервые с октября 2023 года приостановила оказание военной помощи Израилю. При этом власти Израиля серьезно обеспокоены приостановкой военной помощи и начали выяснять причины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

