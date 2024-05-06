Нетаньяху: Никакое давление не остановит Израиль
Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя», — заявил глава правительства.
Ранее администрация США впервые с октября 2023 года приостановила оказание военной помощи Израилю. При этом власти Израиля серьезно обеспокоены приостановкой военной помощи и начали выяснять причины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху: Никакое давление не остановит Израиль
- СМИ: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы
- На Украине заявили, что ущерб от ударов по инфраструктуре превышает $1 млрд
- Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен поучаствовать в урегулировании украинского кризиса
- Франция может отправить на Украину две бригады для поддержки ВСУ
- Лавров: США начали сколачивать «антикитайскую коалицию»
- В РФ объявили в розыск экс-главу МИД Украины Климкина и экс-главу СНБО Данилова
- Лавров: Переговоры о мире на Украине вести не с кем
- В Германии отказалось спасать украинцев от призыва в армию
- Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru