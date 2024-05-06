Нетаньяху: Никакое давление не остановит Израиль

Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Израиль заявил о подготовке наступления на северном фронте

«Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя», — заявил глава правительства.

Ранее администрация США впервые с октября 2023 года приостановила оказание военной помощи Израилю. При этом власти Израиля серьезно обеспокоены приостановкой военной помощи и начали выяснять причины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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