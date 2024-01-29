«Наказание России»: Журова назвала дисквалификацию Валиевой спланированной акцией
Светлана Журова заявила НСН, что спортсменке позволили выступить в командном соревновании, чтобы лишить сборную России медали.
Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире.
«Оспорить не факт, что получится, так как уже все инстанции прошли. Для меня это абсолютно спланированная акция. На четыре года за такую дозу… мы впервые с таким сталкиваемся. Спортсменам давали какие-то сроки, но точно не такие, за большие провинности были и менее строгие наказания», - отметила она.
По ее словам, это наказание выбрано не для Камилы, а для России в целом, все подстроено так, чтобы специально лишить российскую сборную медали.
«Это не наказание Камилы, это наказание России, потому что медаль была выиграна в составе сборной России, командная медаль. Камила на той Олимпиаде очень сильно ассоциировалась с Россией, и всегда будет. Поэтому ей хотели дать большой срок, чтобы она не вернулась в фигурное катание, а этой ассоциации с красотой, грацией страны не было. Они специально позволили ей выступить, а потом объявили о том, что у нее есть допинг. Это сделано специально, она уже была в составе команды. Они дождались, когда ее поставили в состав команды, ведь иначе поставили бы другую спортсменку. Мы все равно эту золотую медаль выиграли», - объяснила Журова.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сообщило Камиле Валиевой об обнаружении положительной допинг пробы. Это является нарушением протокола.
Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг-пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
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