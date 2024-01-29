«Наказание России»: Журова назвала дисквалификацию Валиевой спланированной акцией

«Оспорить не факт, что получится, так как уже все инстанции прошли. Для меня это абсолютно спланированная акция. На четыре года за такую дозу… мы впервые с таким сталкиваемся. Спортсменам давали какие-то сроки, но точно не такие, за большие провинности были и менее строгие наказания», - отметила она.

По ее словам, это наказание выбрано не для Камилы, а для России в целом, все подстроено так, чтобы специально лишить российскую сборную медали.

«Это не наказание Камилы, это наказание России, потому что медаль была выиграна в составе сборной России, командная медаль. Камила на той Олимпиаде очень сильно ассоциировалась с Россией, и всегда будет. Поэтому ей хотели дать большой срок, чтобы она не вернулась в фигурное катание, а этой ассоциации с красотой, грацией страны не было. Они специально позволили ей выступить, а потом объявили о том, что у нее есть допинг. Это сделано специально, она уже была в составе команды. Они дождались, когда ее поставили в состав команды, ведь иначе поставили бы другую спортсменку. Мы все равно эту золотую медаль выиграли», - объяснила Журова.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сообщило Камиле Валиевой об обнаружении положительной допинг пробы. Это является нарушением протокола.

Валиева на Олимпийских играх в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг-пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

