Мастер спорта: вставать на колено в поддержку BLM - это показуха
Сергей Хусаинов и Анзор Кавазашвили высказались против «коленопреклонения» перед матчами «Евро-2020».
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в пресс-центре НСН рассказал, как относится к отказу сборной России поддержать флешмоб Black Lives Matter (BLM, жизни черных важны - в переводе с англ.) в поддержку афроамериканцев.
«На судейство это не влияет. Это движение против дискриминации. У нас на форме есть нашивка «Respect» (уважение – англ.). Или ты с уважением относишься к окружающим людям или нет. А это коленопреклонение я не могу понять»
С ним согласился заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили. Он, выступая в пресс центре НСН, назвал движение BLM «показухой».
«Я тоже этого не могу понять. Это больше похоже на показуху. Уже давно приняты все положения против дискриминации. Надо понять, что это. Зачем разбираться в истории, которая была год назад?» - задался вопросом Кавазашвили.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. Сборная России вместе с Бельгией, Данией и Финляндией попала в Группу «В». 12 и 16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией, а 21 июня в Копенгагене с Данией.
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