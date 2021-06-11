Мастер спорта: вставать на колено в поддержку BLM - это показуха

Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в пресс-центре НСН рассказал, как относится к отказу сборной России поддержать флешмоб Black Lives Matter (BLM, жизни черных важны - в переводе с англ.) в поддержку афроамериканцев.

«На судейство это не влияет. Это движение против дискриминации. У нас на форме есть нашивка «Respect» (уважение – англ.). Или ты с уважением относишься к окружающим людям или нет. А это коленопреклонение я не могу понять»

С ним согласился заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили. Он, выступая в пресс центре НСН, назвал движение BLM «показухой».