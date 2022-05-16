«Быдло, хам и тишина!»: Кубинская волейболистка покидает Россию после расистского скандала
Воронков не собирается извиняться перед Монталво за «обезьяну», журналисты возмущаются, а болельщики измеряют расстояние до «дна», которое вновь пробито.
На фоне исхода из России многих зарубежных спортсменов в женском волейболе произошел вопиющий случай.
Кубинская волейболистка Аилама Сесе Монталво, с 2019 года выступавшая за «Уралочку-НТМК», покидает Россию после расистского скандала, попавшего в телеэфир.
При этом оскорбивший девушку тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков до сих пор не извинился, как и спортивные чиновники, которые хранят молчание.
«Я НЕ БУДУ ОТВЕЧАТЬ ЗЛОМ НА ЗЛО»
В ходе решающего матча финальной серии плей-офф Чемпионата России Воронков, обращаясь к волейболистке своей команды, спросил: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Эта фраза попала в прямой эфир и возмутила болельщиков.
Инцидент произошел 12 мая, ну а сегодня агентство РИА Новости сообщило, что Монталво покидает Россию.
«Уход Монталво не связан со скандалом. Она продолжит карьеру в Румынии», - сказал источник агентства.
На сайте «Уралочки» пока нет подтверждения информации о прощании с кубинкой, зато есть ее реакция на оскорбление Воронкова.
«Лично у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним, который посмел неуважительно относиться ко мне. Я знаю, кто я, мне нравится мой цвет, и я горжусь тем, что ношу его на своей коже. Я не стыжусь этого. Мне нравятся люди из-за того, что у них в сердце, и из-за того, что они способны передать во всем, что они делают, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то еще. Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня, потому что проблема в том, что человек, который не может контролировать свое ненасытное эго, для достижения результата должен оскорбить кого-то. Это просто демонстрирует те немногие ценности, которые у него есть, и его отсутствие профессиональной этики», - подчеркнула Монталво.
21-летняя волейболистка призналась, что узнала от фаната о том, что «стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги», после чего внимательно посмотрела видео и услышала слова Воронкова.
«Я не буду человеком, отвечающим злом на зло, к тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я гораздо выше, чем это. (…) Я победила его в этом финале мысленно, и сегодня этим письмом я делаю это снова, потому что я знаю, что мое сердце выросло, не возвращая ненависти к тому, кто послал мне ненависть», - пообещала Аилана 14 мая, поблагодарив руководство клуба и болельщиков за поддержку.
«РЕАКЦИИ – НОЛЬ»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев возмутился, что Воронков до сих пор не извинился перед Монталво и к нему не применены никакие санкции.
«Если её уход связан со скандалом, то это очень печально. Воронков ведёт себя как быдло: он не извиняется. Его покрывают и спортивные руководители Калининградской области, и руководители клуба. Я жду самой серьёзной реакции от Всероссийской федерации волейбола. Очень обидно, что все молчат. Должна быть реакция Олимпийского комитета, Минспорта. Какой-то там тренер берёт и публично обижает девочку — и тишина. Это как-то так по-русски. Поэтому он хам, быдло, ненавистник и расист», - сказал Губерниев «Чемпионату».
Он назвал эту ситуацию «вопиющим случаем»
«Они ведут себя, как будто ничего не произошло, — в этом главная трагедия момента. С этим явлением надо бороться. (…) Молчит Калининград, молчат руководители клуба. Мы большая многонациональная страна, и такие вещи просто недопустимы», — добавил комментатор.
Поведением Воронкова также возмущены журналисты «Спорт-Экспресса».
«Воронков и «Локо» поразили дальнейшими действиями. Точнее, их полным отсутствием. Реакции — ноль. Как будто ничего не было. На эмоциях можно много наговорить — тем более в разгаре был пятый матч финальной серии. Нервы на пределе. Но извиниться за сказанное сгоряча — единственная нормальная реакция после. Этого, судя по постам в соцсетях, ждала и "Уралочка-НТМК", и, очевидно, сама Монталво. (…) Судя по всему, Воронков вообще не намерен возвращаться к этой ситуации. И особенно некрасиво это получается в свете того, что кубинка покидает "Уралочку-НТМК"», - отмечает издание.
При этом в отличие от журналистов, спортивные чиновники молчат. Официальные лица до сих пор не принесли извинений спортсменке.
Ну а болельщики на фоне расистского скандала в российском волейболе говорят об очередном «пробитом дне».
«Даже кубинцам стало стыдно здесь находиться, до дна походу ещё далеко», - отмечает litr16.
«Воронкова гнать в шею! Оскорбил девочку! Позорник!» - негодует jiganlimonsurgutskij.
«Ничего не меняется со времён Михаила Юрьевича... страна рабов, страна господ. Воронков ***, не потому что назвал кубинку обезьяной (ну, наверное, так было принято там, где его жизни учили), а потому что затих, как крыса и считает, что всё в порядке», - провела историческую параллель rumata22.
Интересно, что капитан ставшего чемпионом России «Локомотива» Ирина Воронкова также покидает страну и продолжит карьеру в Турции. Она является дочкой Андрея Воронкова, с которого и началась вся эта некрасивая история.
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