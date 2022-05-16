«Быдло, хам и тишина!»: Кубинская волейболистка покидает Россию после расистского скандала

«Я НЕ БУДУ ОТВЕЧАТЬ ЗЛОМ НА ЗЛО»

В ходе решающего матча финальной серии плей-офф Чемпионата России Воронков, обращаясь к волейболистке своей команды, спросил: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Эта фраза попала в прямой эфир и возмутила болельщиков.

Инцидент произошел 12 мая, ну а сегодня агентство РИА Новости сообщило, что Монталво покидает Россию.

«Уход Монталво не связан со скандалом. Она продолжит карьеру в Румынии», - сказал источник агентства.

На сайте «Уралочки» пока нет подтверждения информации о прощании с кубинкой, зато есть ее реакция на оскорбление Воронкова.

«Лично у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним, который посмел неуважительно относиться ко мне. Я знаю, кто я, мне нравится мой цвет, и я горжусь тем, что ношу его на своей коже. Я не стыжусь этого. Мне нравятся люди из-за того, что у них в сердце, и из-за того, что они способны передать во всем, что они делают, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то еще. Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня, потому что проблема в том, что человек, который не может контролировать свое ненасытное эго, для достижения результата должен оскорбить кого-то. Это просто демонстрирует те немногие ценности, которые у него есть, и его отсутствие профессиональной этики», - подчеркнула Монталво.

21-летняя волейболистка призналась, что узнала от фаната о том, что «стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги», после чего внимательно посмотрела видео и услышала слова Воронкова.

«Я не буду человеком, отвечающим злом на зло, к тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я гораздо выше, чем это. (…) Я победила его в этом финале мысленно, и сегодня этим письмом я делаю это снова, потому что я знаю, что мое сердце выросло, не возвращая ненависти к тому, кто послал мне ненависть», - пообещала Аилана 14 мая, поблагодарив руководство клуба и болельщиков за поддержку.