Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере

По словам Лазара, если бы Лавров признал свою ошибку и извинился перед евреями, то инцидент был бы исчерпан.

Ранее Лавров предположил, что у Гитлера могли быть еврейские корни и отметил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

