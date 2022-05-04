Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере и отметил, что ему следует извиниться. Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agency.
По словам Лазара, если бы Лавров признал свою ошибку и извинился перед евреями, то инцидент был бы исчерпан.
Ранее Лавров предположил, что у Гитлера могли быть еврейские корни и отметил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Набережную в Киевской области назвали в честь Бориса Джонсона
- Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» нашли мертвым в Москве
- «Бессмертный полк» в Севастополе проведут в очном формате
- Белгородские власти убрали скульптуру бабушки со знаменем Победы
- В Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем
- Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии
- МВД РФ объявило журналиста Александра Невзорова в розыск
- Россия запретит въезд премьер-министру и генсеку правительства Японии
- Independent: Украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании
- В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru