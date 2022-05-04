Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере

Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере и отметил, что ему следует извиниться. Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agency.

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По словам Лазара, если бы Лавров признал свою ошибку и извинился перед евреями, то инцидент был бы исчерпан.

Ранее Лавров предположил, что у Гитлера могли быть еврейские корни и отметил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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