Футбольные клубы США будут штрафовать за отсутствие темнокожих игроков

Теперь в MLS будет действовать правило приоритета для темнокожих. В список на открытую вакансию должны быть включены минимум два небелых кандидата, один из которых обязательно должен быть чернокожий. За нарушение нововведения клубу грозит штраф от $50 до $100 тыс.

Футболисты по всему миру не первый год принимают участие в акциях против расизма.

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона предложили лишить преимущества белые фигуры в шахматах и разрешить черным фигурам ходить два раза после первого хода белых.

