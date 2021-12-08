Футбольные клубы США будут штрафовать за отсутствие темнокожих игроков
Руководство североамериканской Главной лиги футбола (MLS) изменило правила в политику приёма темнокожих игроков. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.
Теперь в MLS будет действовать правило приоритета для темнокожих. В список на открытую вакансию должны быть включены минимум два небелых кандидата, один из которых обязательно должен быть чернокожий. За нарушение нововведения клубу грозит штраф от $50 до $100 тыс.
Футболисты по всему миру не первый год принимают участие в акциях против расизма.
Ранее ученые Королевского колледжа Лондона предложили лишить преимущества белые фигуры в шахматах и разрешить черным фигурам ходить два раза после первого хода белых.
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