СМИ: Кубинская волейболистка уезжает из России на фоне расистского скандала
Кубинская волейболистка Айлама Монтальво, выступавшая за «Уралочку-НТМК» из Свердловской области, покинет команду после расистского скандала, сообщает РИА Новости.
По данным источника агентства, кубинка продолжит карьеру в Румынии.
Во время решающего матча финальной серии плей-офф, в котором «Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» из Калининграда, тренер железнодорожников Андрей Воронков сказал фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Эти слова попали в прямой эфир и возмутили болельщиков. При этом сам Воронков до сих пор не извинился перед Монтальво.
Телеведущий Дмитрий Губерниев сказал в этой связи «Чемпионату», что Воронков «хам, быдло и расист».
«Это вопиющий случай. Они ведут себя, как будто ничего не произошло, — в этом главная трагедия момента. (…) Я жду самой серьёзной реакции от Всероссийской федерации волейбола. Очень обидно, что все молчат. Должна быть реакция Олимпийского комитета, Минспорта. Какой-то там тренер берёт и публично обижает девочку — и тишина. Это как-то так по-русски», - подчеркнул Губерниев.
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