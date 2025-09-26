Футболу стоит полагаться на собственное финансирование, но некоторые спортивные соревнования зависят от букмекеров, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.



Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об изменении в подходе к распределению целевых отчислений между спортивными федерациями. Им не стоит рассчитывать на финансирование за счет букмекеров, написал он в своем Telegram-канале. Булыкин подчеркнул, что для футбола этот вопрос не является острым.