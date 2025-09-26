Булыкина не испугал возможный уход букмекеров из футбола

Футбол будет жить в любом случае, но с другими видами спорта не все так однозначно, заявил НСН Дмитрий Булыкин.

Футболу стоит полагаться на собственное финансирование, но некоторые спортивные соревнования зависят от букмекеров, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об изменении в подходе к распределению целевых отчислений между спортивными федерациями. Им не стоит рассчитывать на финансирование за счет букмекеров, написал он в своем Telegram-канале. Булыкин подчеркнул, что для футбола этот вопрос не является острым.

В России предложили пересмотреть налогообложение букмекеров
«Не думаю, что что-то изменится. Может быть, эти отчисления будут идти в Министерство спорта, а оно уже будет распределять деньги. В футболе есть доля букмекерских контор, но там и большое представительство госкорпораций. Самое основное — это другие спонсоры, госмонополии и бюджеты регионов. На букмекеров полагаться не стоит, а нужно отталкиваться от своего бюджета: воспитывать молодежь и продавать игроков, чтобы получать прибыль. Футбол будет и дальше жить, но другие виды спорта зависят от целевых отчислений. С ними могут быть проблемы», — указал он.

Ранее эксперт по букмекерскому рынку Егор Митрушкин объяснил НСН, почему новые налоги добьют букмекерские конторы.

