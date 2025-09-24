В России предложили пересмотреть налогообложение букмекеров

Министерство финансов России предложило изменить систему налогообложения букмекеров в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект.

Предполагается, что в стране заработает налог на игорный бизнес в размере 5% от ставок для букмекерских контор и налог в 25% на прибыль в отношении таких организаций.

Поправки могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Как отметили в Минфине, изменения позволят учитывать обороты и реальный финансовый результат контор и обеспечить прозрачность игорного бизнеса, традиционно имеющего «высокие обороты и низкую налоговую отдачу».

Ранее стало известно, что Минфин предложил увеличить налог на добавленную стоимость до 22%, пишет 360.ru.

