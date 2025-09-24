В России предложили пересмотреть налогообложение букмекеров
Министерство финансов России предложило изменить систему налогообложения букмекеров в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект.
Предполагается, что в стране заработает налог на игорный бизнес в размере 5% от ставок для букмекерских контор и налог в 25% на прибыль в отношении таких организаций.
Поправки могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Как отметили в Минфине, изменения позволят учитывать обороты и реальный финансовый результат контор и обеспечить прозрачность игорного бизнеса, традиционно имеющего «высокие обороты и низкую налоговую отдачу».
Ранее стало известно, что Минфин предложил увеличить налог на добавленную стоимость до 22%, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кондитеры пожаловались не непрекращающийся рост цен на ингредиенты
- В России предложили пересмотреть налогообложение букмекеров
- СМИ: ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64
- В Омске произошли выбросы хлорида водорода
- Минфин предложил поднять НДС до 22%
- «Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке дронов
- «Благородное хулиганство!»: Imperial Orchestra о панк-сказке «Король и Шут»
- Федорищев: При взрыве газа в Тольятти никто не пострадал
- Православный мессенджер «Зосима» стал доступен в Google Play
- «Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru