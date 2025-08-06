Игры со сборными Катара и Иордании помогут подготовить российскую команду к возвращению из изоляции, эти встречи необходимы для поддержания спортивной формы, рассказал заслуженный тренер России Валерий Газзаев в разговоре с НСН.

Сборная России проведет два товарищеских матча с Иорданией у себя дома 4 сентября, а затем отправится в Эр-Райян, где 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» сыграет с национальной командой Катара. Об этом сообщает РФС. Несмотря на то, что соперники считаются 64-й и 53-й командой по силе в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), такие игры полезны для сборной, отметил бывший тренер ЦСКА.