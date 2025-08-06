Газзаев оценил соперников российской сборной по футболу

Сборная должна проявлять себя в играх с любыми имеющимися соперниками, заявил НСН Валерий Газзаев.

Игры со сборными Катара и Иордании помогут подготовить российскую команду к возвращению из изоляции, эти встречи необходимы для поддержания спортивной формы, рассказал заслуженный тренер России Валерий Газзаев в разговоре с НСН.

Сборная России проведет два товарищеских матча с Иорданией у себя дома 4 сентября, а затем отправится в Эр-Райян, где 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» сыграет с национальной командой Катара. Об этом сообщает РФС. Несмотря на то, что соперники считаются 64-й и 53-й командой по силе в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), такие игры полезны для сборной, отметил бывший тренер ЦСКА.

Сборная России по футболу сыграет на выезде с Катаром 7 сентября
«Вы знаете, наша национальная сборная должна играть с любым соперником. Сегодня, к сожалению, у нас нет возможности выбирать. Тем не менее, что касается Катара, это команда, которая играла на чемпионате мира, была страной-хозяйкой. Она достаточно хороший спарринг-партнер, как и Иордания, одна из лучших команд на восточном побережье. Чтобы понять их уровень, надо посмотреть в рейтинг FIFA и все. Это не сборные Бразилии, Франции, Испании. С такими соперниками мы можем отрабатывать технико-тактические действия в индивидуальных позициях. Рано или поздно мы выйдем из изоляции, и команда должна быть готова», — подчеркнул он.

Ранее экс-футболисты сборной России Владислав Радимов и Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН предположили, что национальная команда способна достойно сыграть со сборной Бразилии по футболу,

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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