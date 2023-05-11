Боятся сильных: Фехтовальщица Егорян о запрете FIE выступить на соревнованиях
Сильных спортсменов не хотят видеть на соревнованиях, сказала в эфире НСН олимпийская чемпионка Яна Егорян.
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле, фехтовальщица Яна Егорян в беседе с НСН заявила, что недопуск российских спортсменов на международные старты свидетельствует о боязни настоящей спортивной конкуренции.
Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, а также ряд других спортсменов. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил в Telegram-канале, что фехтовальщики и так не собирались выступать на них на условиях МОК. Егорян убеждена, что на Западе испугались настоящей спортивной конкуренции.
«Нас не допустили по понятным причинам – сильных спортсменов не хотят видеть на соревнованиях, не хотят настоящей спортивной конкуренции. Мы продолжаем тренироваться, у нас есть внутренние соревнования, которые по уровню не хуже, чем международные. Боремся между собой», - сказала Егорян.
Собеседница НСН убеждена, что у российских спортсменов все будет хорошо.
«Сложно делать прогнозы, каждую неделю появляется новая информация. Я наслаждаюсь жизнью – у меня ребенок, муж, я занимаюсь любимым делом – фехтую. Все будет хорошо у всех», - резюмировала Егорян.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН призвала повременить с признанием МОК нежелательной организацией в России.
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