Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям Великую, Егорян и Позднякову
Международная федерация фехтования отказала в допуске к состязаниям российским олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой и Софии Поздняковой. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, сообщило агентство ТАСС.
По словам Мамедова, знаменитых спортсменов среди допущенных к соревнованиям саблистов нет. Также, отметил глава российской Федерации фехтования, в список не попали Елена Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и другие сильные и перспективные спортсмены.
Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в организации предпринимают все возможное для допуска российских спортсменов к международным турнирам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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