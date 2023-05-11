Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям Великую, Егорян и Позднякову

Международная федерация фехтования отказала в допуске к состязаниям российским олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой и Софии Поздняковой. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, сообщило агентство ТАСС.

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По словам Мамедова, знаменитых спортсменов среди допущенных к соревнованиям саблистов нет. Также, отметил глава российской Федерации фехтования, в список не попали Елена Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и другие сильные и перспективные спортсмены.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в организации предпринимают все возможное для допуска российских спортсменов к международным турнирам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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