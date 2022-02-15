Биатлонист Латыпов извинился за упущенную победу в эстафете на ОИ-2022
Российский биатлонист Эдуард Латыпов извинился за неудачное выступление в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее российская сборная завоевала бронзу в этом виде соревнований. Спортсмены уверенно лидировали с первого этапа гонки, однако на заключительном рубеже Латыпов допустил 5 промахов и ушел на два штрафных круга.
После эстафеты биатлонист отметил, что «тоже разочарован».
«Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, не получилось. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. На моем этапе этого не получилось, для меня он был самый сложный. Это было что-то с чем-то. В любом случае, удалось справиться и хотя бы сохранить третье место. Для меня это очень важно», — цитирует Латыпова «Спорт-Экспресс».
Спортсмен добавил, что биатлон - непредсказуемый вид спорта, конкуренция на ОИ очень высокая, и он рад, что сборная смогла завоевать бронзовые награды.
«Надеюсь, что это сделает меня сильнее. Верю в это. Двигаемся дальше», — заключил Латыпов.
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