Тренер сборной России объяснил провал Латыпова в эстафете на играх в Пекине

Провал российского биатлониста Эдуарда Латыпова в ходе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине связан с психологией. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на старшего тренера сборной России по биатлону Юрия Каминского.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе эстафеты Латыпов на последнем рубеже промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.

По словам тренера, спортсмен начал стрелять в порыв, который необходимо было переждать, и после двух промахов потерял уверенность.