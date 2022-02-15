Тренер сборной России объяснил провал Латыпова в эстафете на играх в Пекине
Провал российского биатлониста Эдуарда Латыпова в ходе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине связан с психологией. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на старшего тренера сборной России по биатлону Юрия Каминского.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе эстафеты Латыпов на последнем рубеже промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.
По словам тренера, спортсмен начал стрелять в порыв, который необходимо было переждать, и после двух промахов потерял уверенность.
Он напомнил, что российские биатлонисты завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. По его словам, такой же обидной гонкой стал командный спринт на Олимпиаде в Сочи, когда упал Никита Крюков.
Каминский подчеркнул, что для Латыпова это «трагедия», поэтому у спортсмена есть риск развития комплекса «последнего этапа».
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