Тренер сборной России объяснил провал Латыпова в эстафете на играх в Пекине

Провал российского биатлониста Эдуарда Латыпова в ходе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине связан с психологией. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на старшего тренера сборной России по биатлону Юрия Каминского.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе эстафеты Латыпов на последнем рубеже промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.

По словам тренера, спортсмен начал стрелять в порыв, который необходимо было переждать, и после двух промахов потерял уверенность.

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Он напомнил, что российские биатлонисты завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. По его словам, такой же обидной гонкой стал командный спринт на Олимпиаде в Сочи, когда упал Никита Крюков.

Каминский подчеркнул, что для Латыпова это «трагедия», поэтому у спортсмена есть риск развития комплекса «последнего этапа».

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ТЕГИ:ПсихологияПекинОлимпийские ИгрыТренерБиатлон
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